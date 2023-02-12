Jack Newman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Newman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Newman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Newman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Newman 12 Şubat 2002 tarihinde Hexham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Newman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Jack Newman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Newman'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Newman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jack Newman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Newman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Newman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sunderland U18

10 Temmuz 2020 yılında Dundee United

18 Eylül 2021 yılında Spartans

18 Aralık 2021 yılında Dundee United

12 Şubat 2022 yılında Spartans

31 Mayıs 2022 yılında Dundee United

9 Temmuz 2022 yılında Peterhead FC

31 Ağu 2022 yılında Dundee United

Jack Newman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Newman şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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