Hassan Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Abdullah 2 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Abdullah Al-Mohammed Saleh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Abdullah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Abdullah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına - tarihinde katılmıştır. Hassan Abdullah'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Abdullah şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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