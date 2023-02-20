Hussain Al Moqahwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Moqahwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Moqahwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Moqahwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Moqahwi 30 Haziran 1988 tarihinde Al-Hofuf şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسين المقهوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Moqahwi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Al Moqahwi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Moqahwi'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Moqahwi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hossuinn11/

Hussain Al Moqahwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Moqahwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hussain Al Moqahwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Moqahwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Adalah FC

1 Temmuz 2010 yılında Al-Fateh

18 Haziran 2014 yılında Al-Ahli SFC

7 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Hussain Al Moqahwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Moqahwi şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hussain Al Moqahwi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Adalah FC (-2006)

Suudi Arabistan takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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