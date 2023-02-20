Firas Al Buraikan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Al Buraikan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firas Al Buraikan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firas Al Buraikan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firas Al Buraikan 14 Mayıs 2000 tarihinde ar-Riyāḍ şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فراس طارق ناصر البريكان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firas Al Buraikan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Firas Al Buraikan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Firas Al Buraikan'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Firas Al Buraikan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firas Al Buraikan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Firas Al Buraikan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firas Al Buraikan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Al-Nassr FC

8 Temmuz 2021 yılında Al-Fateh

Firas Al Buraikan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firas Al Buraikan şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Firas Al Buraikan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 6 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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