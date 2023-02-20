Amaar Al Dohaim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amaar Al Dohaim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amaar Al Dohaim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amaar Al Dohaim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amaar Al Dohaim 31 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عمار الدحيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amaar Al Dohaim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amaar Al Dohaim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Amaar Al Dohaim'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amaar Al Dohaim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amaar Al Dohaim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amaar Al Dohaim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amaar Al Dohaim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2015 yılında Hajer

30 Haziran 2016 yılında Al-Ittihad Club

30 Eylül 2020 yılında Al-Fateh

Amaar Al Dohaim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amaar Al Dohaim şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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