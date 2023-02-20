Salem Al Najdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Najdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Al Najdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Al Najdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Al Najdi 27 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Salem bin Abdullah bin S. Al-Najdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Al Najdi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salem Al Najdi'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salem Al Najdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Al Najdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Al Najdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Al Najdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Salem Al Najdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Al Najdi şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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