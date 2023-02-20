Petros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros 29 Mayıs 1989 tarihinde Juazeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Petros Matheus dos Santos Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Petros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petros'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petros/

Petros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Boa Esporte

17 Aralık 2013 yılında Penapolense-SP

1 Nisan 2014 yılında Corinthians

1 Temmuz 2015 yılında Betis

1 Temmuz 2017 yılında São Paulo

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

9 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Al-Fateh

Petros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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