Sofiane Bendebka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Bendebka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Bendebka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Bendebka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Bendebka 9 Ağustos 1992 tarihinde El Magharia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Bendebka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Sofiane Bendebka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sofiane Bendebka'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Bendebka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Bendebka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sofiane Bendebka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Bendebka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NA Hussein Dey

23 Temmuz 2017 yılında MC Alger

29 Ocak 2020 yılında Al-Fateh

Sofiane Bendebka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Bendebka şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sofiane Bendebka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NA Hussein Dey

Cezayir takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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