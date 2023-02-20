Mourad Batna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mourad Batna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mourad Batna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mourad Batna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mourad Batna 27 Haziran 1990 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مراد باتنا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mourad Batna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Mourad Batna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mourad Batna'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mourad Batna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mouradbatna/

Mourad Batna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mourad Batna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mourad Batna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mourad Batna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2012 yılında FUS Rabat

11 Ekim 2016 yılında Emirates Club

30 Haziran 2017 yılında FUS Rabat

17 Temmuz 2017 yılında Al-Wahda FC

2 Ağustos 2019 yılında Al-Jazira

19 Eylül 2020 yılında Al-Fateh

Mourad Batna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mourad Batna şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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