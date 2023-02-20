Ayman Al Khulaif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Al Khulaif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayman Al Khulaif kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayman Al Khulaif ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayman Al Khulaif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Al Khulaif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayman Al Khulaif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Al Khulaif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Al Khulaif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Al Khulaif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Al Khulaif 22 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أيمن شفيق الخليف / Ayman Shafiq Al-Khalif şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Al Khulaif Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Al Khulaif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayman Al Khulaif'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayman Al Khulaif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Al Khulaif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayman Al Khulaif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Al Khulaif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2014 yılında Dschidda Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SFC

14 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

16 Ocak 2022 yılında Al-Fateh

Ayman Al Khulaif kimdir

Ayman Al Khulaif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Al Khulaif şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ayman Al Khulaif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla 17 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayman Al Khulaif nereli

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