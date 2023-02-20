Qasim Al Oujami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qasim Al Oujami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qasim Al Oujami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qasim Al Oujami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qasim Al Oujami 25 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da قاسم الأوجامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qasim Al Oujami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Qasim Al Oujami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 23 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Qasim Al Oujami'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qasim Al Oujami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qasim Al Oujami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qasim Al Oujami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qasim Al Oujami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Khaleej

23 Ağustos 2019 yılında Al-Fateh

Qasim Al Oujami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qasim Al Oujami şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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