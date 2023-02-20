Cristian Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Tello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Tello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Tello 11 Ağustos 1991 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Tello Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Tello Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Cristian Tello, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Tello'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Tello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ctello91

http://www.instagram.com/ctello91/

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http://www.facebook.com/cristiantello91

Cristian Tello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Tello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Tello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Tello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2007 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2008 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2010 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona

16 Temmuz 2014 yılında FC Porto

21 Ocak 2016 yılında Barcelona

22 Ocak 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2016 yılında Barcelona

16 Ağustos 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2017 yılında Barcelona

1 Temmuz 2017 yılında Betis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ağustos 2022 yılında LAFC

25 Ocak 2023 yılında Al-Fateh

Cristian Tello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Tello şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Tello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Can Rull

İspanya takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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