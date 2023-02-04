Tristan Dingome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Dingome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Dingome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Dingome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Dingome 17 Şubat 1991 tarihinde Les Ulis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Dingome Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Tristan Dingome, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Tristan Dingome'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Dingome Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tristan Dingome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tristan Dingome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Dingome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Monaco B

1 Temmuz 2011 yılında Monaco

2 Ağu 2013 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2014 yılında Monaco

17 Temmuz 2014 yılında Mouscron

1 Temmuz 2016 yılında Troyes

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

5 Ekim 2020 yılında Troyes

Tristan Dingome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Dingome şuan Troyes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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