Nooh Al Mousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nooh Al Mousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nooh Al Mousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nooh Al Mousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nooh Al Mousa 23 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نوح الموسى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nooh Al Mousa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nooh Al Mousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nooh Al Mousa'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nooh Al Mousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nooh Al Mousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nooh Al Mousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nooh Al Mousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Fateh

21 Ocak 2018 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2018 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Nooh Al Mousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nooh Al Mousa şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nooh Al Mousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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