Waleed Al Anezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Al Anezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Al Anezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Al Anezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Al Anezi 6 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Waleed bin Salem bin Aqeel Al-Anzi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Al Anezi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waleed Al Anezi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Waleed Al Anezi'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Waleed Al Anezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Al Anezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Waleed Al Anezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Al Anezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2021 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

12 Ağustos 2022 yılında Al-Fateh

Waleed Al Anezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Al Anezi şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.