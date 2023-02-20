Marwane Saadane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwane Saadane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwane Saadane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwane Saadane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwane Saadane 17 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مروان سعدان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwane Saadane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOM Sports yapmaktadır. Marwane Saadane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marwane Saadane'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwane Saadane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwane Saadane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marwane Saadane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwane Saadane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

Marwane Saadane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwane Saadane şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Marwane Saadane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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