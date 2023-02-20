Jacob Rinne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Rinne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Rinne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Rinne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Rinne 20 Haziran 1993 tarihinde Laxå şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Rinne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Jacob Rinne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Rinne'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Rinne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Rinne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Rinne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Rinne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında BK Forward

30 Mayıs 2013 yılında Örebro SK

31 Mayıs 2013 yılında BK Forward

30 Kasım 2013 yılında Örebro SK

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent

17 Ağustos 2017 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Jacob Rinne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Rinne şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Rinne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Laxå IF (-2009)

İsveç takımında 23 numaralı formasıyla 10 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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