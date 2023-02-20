Tawfiq Buhumaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawfiq Buhumaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tawfiq Buhumaid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tawfiq Buhumaid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tawfiq Buhumaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawfiq Buhumaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tawfiq Buhumaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawfiq Buhumaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tawfiq Buhumaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tawfiq Buhumaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tawfiq Buhumaid 29 Ekim 1987 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da توفيق بو حيمد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tawfiq Buhumaid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tawfiq Buhumaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tawfiq Buhumaid'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tawfiq Buhumaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tawfiq Buhumaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tawfiq Buhumaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tawfiq Buhumaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

Tawfiq Buhumaid kimdir

Tawfiq Buhumaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tawfiq Buhumaid şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Tawfiq Buhumaid nereli

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