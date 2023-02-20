Mustafa Malayekah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Malayekah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Malayekah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Malayekah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Malayekah 20 Mayıs 1986 tarihinde Medina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى ملائكة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Malayekah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Malayekah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Malayekah'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Malayekah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Malayekah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Malayekah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Malayekah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Al-Ittihad Club

1 Ocak 2012 yılında Hajer

1 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

13 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Mustafa Malayekah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Malayekah şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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