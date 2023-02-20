Khalid Al Ghannam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Ghannam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Al Ghannam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khalid Al Ghannam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khalid Al Ghannam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Ghannam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Al Ghannam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Ghannam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Ghannam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Ghannam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Ghannam 8 Kasım 2000 tarihinde Khobar şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد الغنام şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Ghannam Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Al Ghannam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khalid Al Ghannam'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Ghannam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Ghannam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khalid Al Ghannam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Ghannam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında Al-Qadsiah FC

29 Ocak 2020 yılında Al-Nassr FC

28 Ocak 2023 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2023 yılında Al-Nassr FC

Khalid Al Ghannam kimdir

Khalid Al Ghannam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Ghannam şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Qadisiyah FC (-2019)

Khalid Al Ghannam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Khalid Al Ghannam nereli

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