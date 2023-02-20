Mohammed Al Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Saeed 14 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد خليفه السعيد / Mohammed Al-Khabrani Al-Saeed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Saeed Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Mohammed Al Saeed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Saeed'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

Mohammed Al Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Saeed şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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