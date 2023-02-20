Fran Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Velez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fran Velez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fran Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fran Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fran Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fran Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fran Velez 23 Haziran 1991 tarihinde Tarragona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Manuel Vélez Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fran Velez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Fran Velez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fran Velez'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fran Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fran Velez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fran Velez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fran Velez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Pobla de Mafumet CF

30 Haziran 2011 yılında Gimnàstic

1 Ağustos 2011 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2012 yılında Gimnàstic

2 Eylül 2013 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2014 yılında UD Almería

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

25 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

7 Temmuz 2020 yılında Panathinaikos

4 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Fran Velez kimdir

Fran Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fran Velez şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.E. La Floresta

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Fran Velez nereli

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