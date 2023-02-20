Hassan Al Salis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Salis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Salis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Salis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Salis 5 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hassan bin Ali bin Ahmed Al-Salis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Salis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Salis'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Salis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Salis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Al Salis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Salis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Fateh

Hassan Al Salis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Salis şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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