Ziyad Maher Al Jari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziyad Maher Al Jari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziyad Maher Al Jari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziyad Maher Al Jari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziyad Maher Al Jari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziyad Maher Al Jari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziyad Maher Al Jari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziyad Maher Al Jari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziyad Maher Al Jari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziyad Maher Al Jari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziyad Maher Al Jari 15 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziyad Maher Al Jari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziyad Maher Al Jari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ziyad Maher Al Jari'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ziyad Maher Al Jari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziyad Maher Al Jari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziyad Maher Al Jari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziyad Maher Al Jari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fateh

Ziyad Maher Al Jari kimdir

Ziyad Maher Al Jari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziyad Maher Al Jari şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Ziyad Maher Al Jari nereli

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