Hugo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hugo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Andersson 1 Ocak 1999 tarihinde Skurup şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Per Emil Hugo Andersson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Andersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Hugo Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Andersson'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Andersson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugeran/

Hugo Anderssonboyu ve yaşı kaç

Hugo Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Malmö U19

8 Eylül 2017 yılında Malmö FF

18 Şubat 2019 yılında Trelleborg

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

25 Ağu 2020 yılında Hobro IK

30 Haziran 2021 yılında Malmö FF

11 Ağu 2021 yılında Värnamo

30 Kasım 2021 yılında Malmö FF

29 Ocak 2022 yılında Randers

Hugo Andersson kimdir

Hugo Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Andersson şuan Randers FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skurups AIF (-2010), Malmö FF (2011-2018)

Hugo Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Andersson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josip Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Skiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Skiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Skiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Skiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andraz Borovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Borovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andraz Borovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Borovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!