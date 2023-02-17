Hugo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Andersson 1 Ocak 1999 tarihinde Skurup şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Per Emil Hugo Andersson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Andersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Hugo Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Andersson'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Andersson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugeran/

Hugo Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Malmö U19

8 Eylül 2017 yılında Malmö FF

18 Şubat 2019 yılında Trelleborg

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

25 Ağu 2020 yılında Hobro IK

30 Haziran 2021 yılında Malmö FF

11 Ağu 2021 yılında Värnamo

30 Kasım 2021 yılında Malmö FF

29 Ocak 2022 yılında Randers

Hugo Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Andersson şuan Randers FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skurups AIF (-2010), Malmö FF (2011-2018)

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.