William Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Kaastrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kaastrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Kaastrup 21 Mart 2004 tarihinde Kokkedal şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da William Elgaard Kaastrup şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Kaastrup Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. William Kaastrup, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. William Kaastrup'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

William Kaastrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Kaastrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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William Kaastrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Kaastrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19

26 Ocak 2023 yılında Randers

William Kaastrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Kaastrup şuan Randers FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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