Tobias Klysner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Klysner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Klysner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Klysner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Klysner 3 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Klysner Breuner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Klysner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tobias Klysner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tobias Klysner'nin Randers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Klysner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Klysner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Klysner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Klysner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Randers U19

1 Temmuz 2019 yılında Randers

Tobias Klysner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Klysner şuan Randers FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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