Simen Nordli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Nordli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Nordli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Nordli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Nordli 25 Aralık 1999 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Simen Bolkan Nordli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Nordli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Simen Nordli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simen Nordli'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Simen Nordli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Nordli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simen Nordli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Nordli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında HamKam

9 Ocak 2020 yılında Aalesund

19 Ocak 2023 yılında Randers

Simen Nordli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Nordli şuan Randers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simen Nordli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ottestad IL

Norveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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