İbrokhimkhalil Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhimkhalil Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrokhimkhalil Yuldoshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrokhimkhalil Yuldoshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrokhimkhalil Yuldoshev 14 Şubat 2001 tarihinde Yangyier şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иброҳимхалил Хабибулла оглы Йўлдошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrokhimkhalil Yuldoshev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İbrokhimkhalil Yuldoshev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İbrokhimkhalil Yuldoshev'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrokhimkhalil Yuldoshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrokhimkhalil Yuldoshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrokhimkhalil Yuldoshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrokhimkhalil Yuldoshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor

2 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

26 Ağustos 2021 yılında Nizhny Novgorod

İbrokhimkhalil Yuldoshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrokhimkhalil Yuldoshev şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İbrokhimkhalil Yuldoshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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