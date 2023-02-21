Timur Suleymanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Suleymanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Suleymanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Suleymanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Suleymanov 17 Mart 2000 tarihinde Derbent, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сулейманов Тимур Играмутдинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Suleymanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Timur Suleymanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Timur Suleymanov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Suleymanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Suleymanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Timur Suleymanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Suleymanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

29 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

Timur Suleymanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Suleymanov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timur Suleymanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sokol Moskau, Lokomotiv Moskau

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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