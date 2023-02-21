Artur Anisimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Anisimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Anisimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Anisimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Anisimov 31 Aralık 1992 tarihinde Naberezhnye Chelny şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Анисимов Артур Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Anisimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Anisimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Artur Anisimov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Anisimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Anisimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Anisimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Anisimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında KamAZ II

1 Ağustos 2010 yılında KamAZ

1 Temmuz 2015 yılında Volga-Olimpiets

Artur Anisimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Anisimov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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