Kirill Gotsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Gotsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Gotsuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Gotsuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Gotsuk 10 Eylül 1992 tarihinde Yelets, Lipetsk Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гоцук Кирилл Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Gotsuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Kirill Gotsuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kirill Gotsuk'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Gotsuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Gotsuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kirill Gotsuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Gotsuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Yelets

1 Temmuz 2012 yılında M. Lipetsk

1 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara

20 Şubat 2018 yılında Avangard Kursk

31 Aralık 2019 yılında KS Samara

1 Ocak 2020 yılında Nizhny Novgorod

Kirill Gotsuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Gotsuk şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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