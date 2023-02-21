Nikolay Kalinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Kalinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Kalinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Kalinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Kalinskiy 22 Eylül 1993 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калинский Николай Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Kalinskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Kalinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nikolay Kalinskiy'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Kalinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kalinskiy78

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Nikolay Kalinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Kalinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolay Kalinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Kalinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Loko Moskau II

21 Ağustos 2013 yılında FK Kaluga

1 Ocak 2015 yılında SKA-Energia

1 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

3 Ocak 2020 yılında Nizhny Novgorod

Nikolay Kalinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Kalinskiy şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Kalinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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