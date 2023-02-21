Nikita Kakkoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kakkoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kakkoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kakkoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kakkoev 22 Ağustos 1999 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каккоев Никита Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kakkoev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Nikita Kakkoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Kakkoev'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kakkoev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kakkoev24

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Nikita Kakkoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kakkoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Kakkoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kakkoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Zenit II

1 Ocak 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

21 Şubat 2019 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

Nikita Kakkoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kakkoev şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Kakkoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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