Yaroslav Mikhailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Mikhailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Mikhailov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Mikhailov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Mikhailov 28 Nisan 2003 tarihinde Pytalovo, Pskov Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Михайлов Ярослав Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Mikhailov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Yaroslav Mikhailov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Mikhailov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Mikhailov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/yaroslav__yurievich_/

Yaroslav Mikhailov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Mikhailov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Mikhailov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Mikhailov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Zenit II

13 Temmuz 2021 yılında Schalke

30 Haziran 2022 yılında Zenit II

1 Temmuz 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

8 Eylül 2022 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında Zenit 2 S-Pb

Yaroslav Mikhailov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Mikhailov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yaroslav Mikhailov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pskov-747 (-2012), Academy Zenit St. Petersburg (2012 - 2021)

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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