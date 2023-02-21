Artur Nigmatullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Nigmatullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Nigmatullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Nigmatullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Nigmatullin 17 Mayıs 1991 tarihinde Vladivostok şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нигматуллин Артур Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Nigmatullin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Nigmatullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Nigmatullin'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Nigmatullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Nigmatullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artur Nigmatullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Nigmatullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova II

1 Mayıs 2010 yılında Prialit Reutov

31 Aralık 2010 yılında CSKA Moskova II

20 Ocak 2011 yılında Mordovia

30 Haziran 2011 yılında CSKA Moskova II

9 Ağustos 2011 yılında Ural

31 Aralık 2011 yılında CSKA Moskova II

10 Şubat 2012 yılında Khimki

30 Haziran 2012 yılında CSKA Moskova II

25 Temmuz 2012 yılında Volga NN

30 Haziran 2013 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Volga NN

28 Ocak 2016 yılında Tosno

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tula

8 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

Artur Nigmatullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Nigmatullin şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Artur Nigmatullin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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