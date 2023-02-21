İlya Zhigulev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhigulev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Zhigulev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Zhigulev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Zhigulev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhigulev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Zhigulev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zhigulev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zhigulev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Zhigulev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Zhigulev 1 Şubat 1996 tarihinde Chernomorskiy, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Жигулёв Илья Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Zhigulev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soyuz Sports yapmaktadır. İlya Zhigulev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Zhigulev'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Zhigulev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Zhigulev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlya Zhigulev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Zhigulev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2016 yılında Milsami

31 Aralık 2016 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2017 yılında Krasnodar

9 Şubat 2018 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Krasnodar

30 Ağustos 2018 yılında Ural

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar

4 Ağustos 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Krasnodar

20 Ağustos 2021 yılında Zaglebie Lubin

20 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Pari NN

İlya Zhigulev kimdir

İlya Zhigulev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Zhigulev şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İlya Zhigulev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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İlya Zhigulev nereli

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