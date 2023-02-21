Macky Bagnack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macky Bagnack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macky Bagnack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Macky Bagnack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Macky Bagnack 7 Haziran 1995 tarihinde Tobagné şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Macky Frank Bagnack Mouegni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Macky Bagnack Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Macky Bagnack, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Macky Bagnack'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Macky Bagnack Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mackybagnack3/

Macky Bagnack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Macky Bagnack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Macky Bagnack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Macky Bagnack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona B

30 Ocak 2016 yılında FC Nantes B

31 Ağustos 2016 yılında Real Zaragoza

15 Ağustos 2017 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında NK Olimpija

27 Temmuz 2020 yılında Partizan

11 Temmuz 2021 yılında Kairat Almaty

31 Ocak 2023 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında Kairat Almaty

Macky Bagnack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Macky Bagnack şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Macky Bagnack Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fundación Eto'o (-2008), FC Barcelona (2008-2016)

Kamerun takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kamerun U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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