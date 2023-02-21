Daniil Kornyushin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Kornyushin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Kornyushin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Kornyushin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Kornyushin 8 Ekim 2001 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Корнюшин Даниил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Kornyushin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Kornyushin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Kornyushin'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniil Kornyushin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Kornyushin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Kornyushin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Kornyushin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2020 yılında Krasnodar 3

30 Temmuz 2020 yılında Volgar

31 Aralık 2020 yılında Krasnodar 3

19 Şubat 2021 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2022 yılında Pari NN

Daniil Kornyushin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Kornyushin şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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