Vyacheslav Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Krotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vyacheslav Krotov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vyacheslav Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Krotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Krotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Krotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Krotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Krotov 14 Şubat 1993 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кротов Вячеслав Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Krotov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vyacheslav Krotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Krotov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Krotov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SlavaKrotov

Vyacheslav Krotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Krotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Krotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Krotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Volgar-Gazprom

20 Temmuz 2012 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Ocak 2015 yılında Spartak Moskova

31 Ağustos 2015 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Pari NN

Vyacheslav Krotov kimdir

Vyacheslav Krotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Krotov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volgar Astrakhan (-2005), Lokomotiv Moskau (2006-2008), Dinamo Moskau (2009-2010)

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Vyacheslav Krotov nereli

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