Viktor Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Aleksandrov 14 Şubat 2002 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Александров Виктор Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Aleksandrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Viktor Aleksandrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Aleksandrov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Viktor Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2019 yılında Rubin Kazan II

28 Ocak 2021 yılında Valmiera

31 Aralık 2021 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

15 Şubat 2022 yılında Nizhny Novgorod

31 Aralık 2022 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2023 yılında Pari NN

Viktor Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Aleksandrov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Aleksandrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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