Vladislav Yakovlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Yakovlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Yakovlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Yakovlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Yakovlev 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Яковлев Владислав Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Yakovlev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Vladislav Yakovlev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Yakovlev'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Yakovlev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/vladukha_yak/

Vladislav Yakovlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Yakovlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Yakovlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Yakovlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova

7 Ocak 2023 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Vladislav Yakovlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Yakovlev şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Yakovlev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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