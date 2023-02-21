Konstantin Shiltsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Shiltsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Shiltsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Shiltsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Shiltsov 7 Mayıs 2002 tarihinde Yelets, Lipetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шильцов Константин Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Shiltsov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Shiltsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Shiltsov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Shiltsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Shiltsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Shiltsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Shiltsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2019 yılında Spartak II

1 Temmuz 2021 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Konstantin Shiltsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Shiltsov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantin Shiltsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Yelets

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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