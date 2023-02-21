Mamadou Maiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Maiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Maiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Maiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Maiga 10 Şubat 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mali,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Maiga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Maiga'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Maiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Maiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Maiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Maiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Pari NN

Mamadou Maiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Maiga şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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