İlya Berkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Berkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Berkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Berkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Berkovskiy 15 Mart 2000 tarihinde Tavricheskoe, Omsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Берковский Илья Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Berkovskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İlya Berkovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Berkovskiy'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Berkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Berkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Berkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Berkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2017 yılında Irtysh Omsk

27 Temmuz 2020 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2021 yılında Loko Moskova

15 Şubat 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

İlya Berkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Berkovskiy şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İlya Berkovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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