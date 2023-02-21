Artem Sokolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sokolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Sokolov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Sokolov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Sokolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sokolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Sokolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sokolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Sokolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Sokolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Sokolov 1 Nisan 2003 tarihinde Yakutsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Соколов Артём Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Sokolov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Artem Sokolov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Sokolov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Sokolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Sokolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Sokolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Sokolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Chertanovo 2

1 Temmuz 2019 yılında Akad Chertanovo

1 Temmuz 2020 yılında Chertanovo

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

5 Şubat 2022 yılında KS Samara

Artem Sokolov kimdir

Artem Sokolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Sokolov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Puls Yakutsk

Artem Sokolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artem Sokolov nereli

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