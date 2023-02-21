Denis Glushakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Glushakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Glushakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Glushakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Glushakov 27 Ocak 1987 tarihinde Millerovo, Rostov Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глушаков Денис Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Glushakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Glushakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Glushakov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Glushakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Glushakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Glushakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Glushakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Nika Moskau

1 Eylül 2005 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2006 yılında SKA Rostov

31 Aralık 2006 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2007 yılında Zvezda Irkutsk

31 Aralık 2007 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2008 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2013 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Akhmat Grozny

1 Ekim 2020 yılında Khimki

10 Şubat 2023 yılında Pari NN

Denis Glushakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Glushakov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Glushakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (1998-1999), Nika Moskau (1999-2004)

Rusya takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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