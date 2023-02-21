Momo Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Momo Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Momo Yansane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Momo Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Momo Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momo Yansane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momo Yansane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momo Yansane 29 Temmuz 1997 tarihinde Fria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momo Yansane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RHODES yapmaktadır. Momo Yansane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Momo Yansane'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Momo Yansane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MomoYansane

http://www.instagram.com/yans.yansane/

http://www.facebook.com/Momoyans9

Momo Yansane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momo Yansane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Momo Yansane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momo Yansane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

6 Mart 2019 yılında Isloch

31 Aralık 2019 yılında FUS Rabat

1 Ocak 2020 yılında Isloch

26 Eylül 2020 yılında Black Stars

29 Ocak 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2021 yılında Black Stars

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

8 Eylül 2022 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında FC Sheriff

Momo Yansane kimdir

Momo Yansane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momo Yansane şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fello Star de Labé

Momo Yansane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Momo Yansane nereli

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