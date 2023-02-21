Lucas Masoero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Masoero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Masoero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Masoero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Masoero 1 Şubat 1995 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel Masoero Masi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Masoero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Lucas Masoero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Masoero'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Masoero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Masoero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Masoero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Masoero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ind. Rivadavia

1 Ağustos 2017 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2018 yılında Lok. Plovdiv

10 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

Lucas Masoero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Masoero şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.