Albert Sharipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Sharipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Sharipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Sharipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Sharipov 11 Nisan 1993 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шарипов Альберт Динарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Sharipov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Sharipov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Albert Sharipov'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Sharipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Sharipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Sharipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Sharipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Kuban II

31 Ocak 2013 yılında Tyumen

30 Haziran 2013 yılında Kuban II

9 Ağustos 2013 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2014 yılında Kuban II

9 Temmuz 2014 yılında Tom Tomsk

2 Temmuz 2015 yılında Rubin Kazan

26 Şubat 2016 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

29 Ağustos 2016 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

30 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

Albert Sharipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Sharipov şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Albert Sharipov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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